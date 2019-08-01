До пяти выросло число задержанных по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве на акции за честные выборы в минувшую субботу. В Следственном комитете рапортовали что к грубому нарушению общественного порядка причастно больше десяти человек.

Среди задержанных волонтёр штаба незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любови Соболь Алексей Миняйло, другие участники несогласованной акции Кирилл Жуков и Иван Подкопаев. Имена ещё двух фигурантов в СК не назвали. Миняйло подозревают в организации массовых беспорядков, участии и призывах к ним, сообщил глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. Волонтёра штаба Соболь задержали рано утром после обысков. В свою очередь, адвокат Жукова рассказала, что её подзащитному уже предъявили обвинения в массовых беспорядках и применении насилия в отношении силовиков, но конкретики в них нет. Светлана Байтурина полагает, что её клиент стал фигурантом дела из-за видео, на котором пытается схватить омоновца за шлем. Это произошло в Брюсовом переулке. Вину ни по одному из эпизодов Жуков не признал. У Ивана Подкопаева, задержанного в числе более тысячи человек в ходе акции, по сообщениям федеральных телеканалов был нож, молоток, газовый баллончик и противогаз. Следствие попросит суды об аресте задержанных. В СК также рапортовали, что вычислили более десяти самых активных участников беспорядков и предупредили о новых задержаниях.

Расследовать дело о массовых беспорядках поручено Дмитрию Смадичу. Он же ведёт дело о воспрепятствовании работе Мосгоризбиркома, сообщил глава «Агоры» Павел Чиков в своём Телеграм-канале.