Немецкий специалист Олаф Ланге покидает пост главного тренера женской сборной России по баскетболу

Его преемника определит тренерский совет, который соберется в сентябре.

Контракт с главным тренером женской сборной России по баскетболу Олафом Ланге продлен не будет. Об этом ТАСС заявил президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко. На завершившемся в июле чемпионате Европы сборная России заняла восьмое место и второй раз подряд не смогла отобраться на Олимпиаду.

Олаф Ланге возглавил национальную сборную в сентябре 2017 года. Сменив на этом посту Александра Васина. Немецкий специалист зарекомендовал себя с лучшей стороны на клубном уровне. Его УГМК не было равных не только в стране, но и в Европе. Увы, работа со сборной оказалась Олафу Ланге не по зубам – в отсутствии звезд первой величины боеспособную команду ему создать так и не удалось.

Среди тех, кто может сменить Ланге у руля баскетбольной сборной, называют Элен Шакирову, Дмитрия Донскова и Александра Ковалева.