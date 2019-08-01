Пятеро человек задержаны по делу о массовых беспорядках в ходе акции 27 июля

Кроме того, как говорят в Следственном комитете, к уголовной ответственности хотят привлечь еще несколько участников несогласованного митинга оппозиции.

Всего фигурантами дела могут стать более 10 человек, сказали в СК. Их считают наиболее активными организаторами массовых беспорядков в Москве. Под ними в ведомстве понимают насилие в отношении полицейских и перекрытие Садового кольца. В отношении тех, кто уже задержан, СК хочет просить суд избрать меру пресечения в виде ареста. Среди фигурантов дела о массовых беспорядках 27 июля – волонтер штаба незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любови Соболь Алексей Миняйло, Кирилл Жуков и Иван Подкопаев. У Миняйло, как сообщили в правозащитной группе «Агора», ночью прошли обыски, его подозревают по трем частям статьи 212 – это как организация, так и участие в беспорядках. Жукову же, помимо участия в них, вменяют применение насилия к представителю власти. При этом глава «Агоры» Павел Чиков опубликовал видео, согласно которому мужчина поднес руку к голове росгвардейца, но удара не нанес.

В ходе акции 27 июля ее участники требовали допуска независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму. По данным правозащитного проекта «ОВД-Инфо», были задержаны почти 1400 человек. Полиция при этом применяла силу и порой грубо задерживала протестующих.