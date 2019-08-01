В Санкт-Петербурге задержан второй подозреваемый в убийстве местной активистки Елены Григорьевой

В Следственном комитете не исключают, что именно он убил женщину. В СК также заявили, что ранее оказавшийся в полиции уроженец Киргизии к преступлению не причастен.

Выйти на след предположительно убийцы Елены Григорьевой следствию помог задержанный Даврон Мухаммедов. На допросе он уверял, что не убивал активистку и назвал того, кто совершил преступление. По показаниям уроженца Киргизии задержали мужчину 29 лет, который, возможно, расправился с женщиной. По версии следствия, Елена Григорьева сначала распивала на улице спиртное с Мухамедовым, затем переместилась в квартиру, откуда позже вышла вместе с другим мужчиной, вторым задержанным. Между ними возникла ссора. Мужчина по версии следствия Григорьеву сначала избил, затем не меньше восьми раз ударил её ножом в спину и лицо. На сайте СК утверждается, что подозреваемый полностью признал вину в преступлении. По данным интернет-издания, Baza это житель Петербурга Алексей Волнянко. Решают вопрос об избрании ему меры пресечения. Григорьева, которая выступала в защиту ЛГБТ-активистов, политзаключённых, сестёр Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, а ещё раньше ходила на акции националистов, была убита 21 июля в Петербурге. Незадолго до этого женщина жаловалась в полицию на угрозы.

Фамилия активистки была включена в список группировки «Пила», угрожавшей секс-меньшинствам, к которым причисляла себя убитая, напоминает издание Фонтанка.