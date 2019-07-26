Московские издания рекламируют провластных кандидатов уже несколько месяцев, то есть, до начала избирательной кампании. Об этом «Эху» сказал сопредседатель движения «Голос» Андрей Бузин. По его словам, подобное в стране происходит постоянно, Однако в столице это видно лучше, чем где-либо еще

Бузин добавил, что эти СМИ повышают узнаваемость кандидатов, поддерживаемых властью и формируют им положительный образ.