Московские издания рекламируют провластных кандидатов уже несколько месяцев, то есть, до начала избирательной кампании
Московские издания рекламируют провластных кандидатов уже несколько месяцев, то есть, до начала избирательной кампании. Об этом «Эху» сказал сопредседатель движения «Голос» Андрей Бузин. По его словам, подобное в стране происходит постоянно, Однако в столице это видно лучше, чем где-либо еще
Бузин добавил, что эти СМИ повышают узнаваемость кандидатов, поддерживаемых властью и формируют им положительный образ.