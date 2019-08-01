К массовым беспорядкам в центре Москвы причастны десять человек, пятеро задержаны, — сообщил сегодня Следственный комитет. Среди задержанных Кирилл Жуков, Алексей Меняйло и Иван Подкопаев. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать об их аресте.

В Следственном комитете планируют продолжить задержания подозреваемых.

Дело о массовых беспорядках было возбуждено после несанкционированной акции 27 июля, участники которой выступали в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму.