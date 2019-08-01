Генпрокуратура и Следственный комитет проверят случаи умышленных лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке

Их площадь в настоящий момент превысила 3 миллиона га.

Проверку возможных поджогов поручил провести премьер-министр Дмитрий Медведев. По его словам, она должна пройти до 1 ноября. По версии главы кабмина, пожары могли быть устроены с целью скрыть незаконную заготовку древесины. Медведев также уверяет, что правительство подготовило меры по борьбе со стихией.

Госкорпорация Ростех, в свою очередь, объявила о поставках более 2,5 тысяч специальных пиропатронов, которые призваны вызывать дожди при тушении пожаров в Сибири. Там говорят, что патроны уже оказали помощь в ликвидации крупных пожаров в Забайкалье и Красноярском крае. Агентство «Интерфакс», тем временем, передает, что свои обряды для вызова дождя начали проводить шаманы коренных народов России. С таким призывом чуть ранее обратился представитель народов Ханты-Мансийского автономного округа Тимофей Молданов.

По данным Авиалесохраны, наибольшая площадь пожаров сохраняется в Якутии, Красноярском крае и Иркутской области.