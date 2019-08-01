В Мэрии Москвы заявили, что матч между Спартаком и Динамо состоится как и было запланировано

В Мэрии Москвы заявили, что матч Чемпионата страны по футболу между Спартаком и Динамо состоится как и было запланировано, 3 августа. Ранее в МВД предлагали перенести дерби на другой день.

Накануне сразу несколько независимых источников сообщили, что в Премьер-Лигу поступил запрос из МВД с просьбой перенести матч 4-го тура Чемпионата с участием столичных команд Спартак и Динамо с 3 августа. Из-за запланированного на этот день митинга в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы.

Отмечалось, что МВД настаивает на двух вариантах переноса – играть в пятницу, 2-го августа, или в понедельник, 5-го.

В обоих клубах подчеркнули, что будут ориентироваться на решение лиги по этому вопросу. В итоге Премьер Лига настояла на том, что встреча пройдет согласно изначальному расписанию. Игра начнется на Открытие Арене 3 августа в 19 часов.

Интересно, что сам факт запроса из МВД ни одна из сторон в итоге не подтвердила. Да и в Мэрии Москвы подчеркнули, что Игра состоится в намеченное время и никаких переносов не планируется.

На матч Спартак – Динамо уже было продано 35 тысяч билетов.