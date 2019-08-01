Польша отмечает сегодня 75 годовщину Варшавского восстания

Впервые за последние полтора десятилетия на празднования приехал представитель правительства Германии, отмечают польские СМИ.

До главы немецкой дипломатии Хайко Маса, в 2004-м Варшаву посетил тогдашний канцлер Герхард Шредер. Памятные мероприятия начались еще 29 июля в пригороде польской столицы, месте первых боевых действий участников восстания против нацистов. «Радио Польши» сообщает, что накануне местные парламентарии приняли резолюцию, отдав дань памяти героям и назвав восстание, организованное командованием Армии Крайовой и польским правительством в изгнании, цитата, «крупнейшей военной операцией движения сопротивления в оккупированной Германией Европе». Польское пресс-агентство передает слова премьера Моравецкого, сказанные им на торжественной церемонии, где он подчеркнул необходимость и дальше бороться за Польшу, свободную «от когтей нацистского зверя». Обозреватель Дойче велле в Варшаве, задаваясь вопросом, почему Сталин, подходивший тогда к польской границе, не помог полякам, отвечает на него словами эксперта: военно-статегически Варшавское восстание было направлено против «третьего рейха», но политически – против Советского союза, грозившего взять Польшу под свой контроль.

Начавшееся 1 августа 1944 года восстание продлилось чуть более двух месяцев и было подавлено немецкими войсками. Восстание завершилось гибелью 18 тысяч его вооруженных участников и 200 тысяч представителей гражданского населения Польши.