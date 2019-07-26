Финляндия ужесточила визовые требования для россиян

С сентября для получения шенгена надо будет предоставлять справку о финансовой состоятельности, билеты и план поездки. Раньше эти данные запрашивали только в исключительных случаях.

Финляндия переходит на общий визовый стандарт Евросоюза в сентябре. Теперь претенденты на шенген будут подробно расписывать план путешествия и подтверждать наличие денег. Вместе с заявлением, паспортом и страховкой представительство попросит бронь гостиницы, билеты или просто описание маршрута своей поездки. Платёжеспособность заявители докажут справкой о зарплате, выпиской о движении денег на счёте за три месяца, или документом о недвижимости. В петербургском консульстве Финляндии надеются, что въезжающих россиян не станет меньше. Об этом «Эху» рассказала сотрудник представительства Юлия Пухилас.

Пухилас отметила, что спрос на финские визы растёт. В этом году представительства приняли почти на двадцать процентов больше заявлений, чем за те же месяцы прошлого года.

В Евросоюзе считают, что новый порядок получения укрепит стандарты безопасности и упростит въезд для добросовестных путешественников.