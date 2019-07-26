ФБК: Заммэра Москвы Наталья Сергунина оказалась владелицей элитной недвижимости в России и за рубежом

Зам. Мэра Москвы Наталья Сергунина оказалась владелицей элитной недвижимости в России и за рубежом. Так утверждается в новом расследовании Фонда борьбы с коррупцией.

Один из авторов расследования, сотрудник ФБК Георгий Албуров в интервью «Эху» усомнился в том, что Сергунина могла получит это имущество законным путем.

Албуров считает, что Сергунина должна лишиться своего поста, как и ее начальник, мэр Сергей Собянин.