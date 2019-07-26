К массовым беспорядкам на акции в Москве причастны более 10 человек, задержаны пятеро

Более 10 человек причастны к массовым беспорядкам на несанкционированной акции в центре Москвы 27 июля, пятеро участников уже задержаны. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

«В ходе предварительного расследования следователи уже получили доказательства причастности к совершению указанных преступлений более 10 граждан, принимавших наиболее активное участие в организации и проведении массовых беспорядков в центре столицы, — сообщила Петренко. — В настоящее время в установленном уголовно-процессуальном порядке задержаны пятеро участников незаконной акции, в том числе Алексей Миняйло, Кирилл Жуков и Иван Подкопаев, проводятся допросы и иные следственные действия».

В ближайшее время следствие будет ходатайствовать об их аресте.

Первый фигурант дела о «массовых беспорядках» на субботней акции в защиту избирательных прав не признал свою вину. Его защита будет добиваться прекращения дела.

Кириллу Жукову предъявлено обвинение сразу по двум статьям – участие в массовых беспорядках, которые, с точки зрения следствия, имели место на акции 27 июля, и применение насилия в отношении представителя власти. Речь идет об инциденте, который попал на видеозапись, именно по ней и установили личность Жукова. На записи видно, как он касается забрала шлема одного из бойцов ОМОНа в попытке поднять его, а потом протягивает руку к другому силовику, стоящему в сцепке, но тот блокирует движение, после чего Жуков отходит. Видеозапись длится несколько секунд. Адвокат мужчины Светлана Байтурина сообщила «Эху», что ее подзащитный виновным себя не считает, а предъявленные ему обвинения необоснованны.

Байтурина также подчеркнула, что второе обвинение – участие в массовых беспорядках – не содержит никакой конкретики. По нему Жукову грозит от трех до восьми лет лишения свободы, а за применение насилия к представителю власти – до пяти лет колонии. Причем ранее его уже оштрафовали за участие в этой акции. В настоящий момент Жуков задержан на 48 часов. Завтра ему должны избрать меру пресечения.

Ранее другой участник акции Евгений Коваленко признал свою вину по делу о применении насилия к полицейским. Он во время митинга бросил мусорное ведро в сторону бойца ОМОНа.

В России так и не сложилось стабильной правоприменительной практики в отношении статьи о массовых беспорядках, — сказал «Эху» адвокат Сергей Бадамшин.

За организацию массовых беспорядков грозит от восьми до пятнадцати лет лишения свободы.