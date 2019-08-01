Ростех объявил о готовности поставить пиро-патроны для вызова дождя в Сибири. Об этом сообщает агентство ТАСС. В госкорпорации отметили, что поставят в этом году Авиалесохране более двух с половиной тысяч специальных патронов. Это заметно больше, чем год назад.

Сегодня пресс-служба Авиалесохраны сообщила, что специалисты будут искусственно вызывать осадки в Красноярском крае и Иркутской области для борьбы с лесными пожарами.