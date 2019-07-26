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Эксклюзив Эха 13:00, 01 августа 2019

Представители Гринпис сдали в администрацию президента подписи с требованием предпринять меры по ситуации с пожарами

Представители Гринпис России сдали в администрацию президента подписи с требованием предпринять срочные меры по ситуации с лесными пожарами. «Нынешняя ситуация в регионах показала необходимость перемен» – сказал «Эху» эксперт по лесным пожарам Российского отделения организации Антон Бенеславский.

Бенеславский подчеркнул, что также необходимо увеличить финансирование борьбы с пожарами в Сибири.



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