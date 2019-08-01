Больше двухсот звонков с угрозами получил основатель расследовательской группы Conflict Intelligence Team

Больше двухсот звонков с угрозами получил с минувшего вечера основатель расследовательской группы Conflict Intelligence Team Руслан Левиев. Они стали поступать после того как его личные данные появились в телеграм-канале, связанном с силовыми структурами.

Звонки с угрозами по словам Руслана Левиева ему поступают ежеминутно. Только сегодня их уже было 60, вчера вечером около полутора сотни. Аналогичные сообщения приходят в СМС и мессенджере телеграм. Цитата по МБХ-Медиа: «пишут, чтобы искал участок на кладбище, постоянно присылают мне мой домашний адрес, намекая что знают где живу». По словам Левиева угрозы начались после после появления в телеграм-канале SILOVIKI записи о том, что Руслан Карпук (это настоящая фамилия основателя Conflict Intelligence Team) является анонимным создателем проекта «Сканер». Он на днях запустил кампанию по распознанию лиц омоновцев, избивавших людей акции за честные выборы в Москве в прошлую субботу. В том же послании были указаны адрес Левиева, номера его сотового телефона и автомобиля. Левиев отрицает что связан с проектом «Сканер». Он считает, что силовики не смогли найти реальных создателей и решили назвать им того кто тоже писал про полицейских, но не скрывал своего имени. Несмотря на угрозы Левиев обращаться в полицию пока не собирается.

После начала кампании руководство МВД по Москве приказало своим сотрудникам изменить данные в соцсетях и удалить фотографии, где можно разглядеть их лица. Родственникам силовиков, разгонявших протесты, по некоторым данным стали поступать угрозы после публикации их данных в интернете.