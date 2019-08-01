Ведущие российские ученые-гуманитарии написали открытое письмо в поддержку Галяминой и других кандидатов в Мосгордуму

Ведущие российские ученые-гуманитарии написали открытое письмо в поддержку Юлии Галяминой и других независимых кандидатов в Мосгордуму. Галямина ранее получила 10 суток ареста за призыв выйти на акцию в минувшую субботу.

Преподаватели ВШЭ, МГУ, РАНХиГС, «Шанинки» и других вузов, научные работники, в том числе члены РАН возмущены тем, что Юлию Галямину, научного сотрудника МГУ, кандидата наук и автора более 25 научных работ, не зарегистрировали в качестве кандидата в депутаты Мосгордумы. Этот отказ, подчеркивается в открытом письме, совершенно неправомерен, поскольку сотни подписей, собранных в поддержку её выдвижения, были признаны недействительными без объяснения причин. Обращение опубликовано на сайте студенческого журнала DOXA. Его подписанты также возмущены тем, что Галямина – наряду с другими кандидатами в депутаты и их сторонниками – «подверглась репрессиям за попытку выразить свое несогласие с беззаконием». Авторы письма требуют пересмотреть решение об отказе в регистрации Галяминой и другим независимым кандидатам.

Административные аресты за призывы принять участие в акции в защиту своих избирательных прав получили многие незарегистрированные кандидаты. На митинге было задержано рекордное количество людей – почти 1400 человек.