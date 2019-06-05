Основатель расследовательской группы «Conflict Intelligence Team» Руслан Левиев стал получать угрозы в свой адрес

Он связывает это с публикацией его личных данных в телеграм-канале «Силовики». Там Левиева назвали создателем проекта «Сканер», запустившего кампанию по распознаванию росгвардейцев, которые участвовали в разгоне митингов. По словам Левиева, вчера было около 150 звонков, сегодня уже 60. Приходят СМС и сообщения в Телеграм.

Левиеву пишут, что «обязательно его навестят», присылают домашний адрес, давая понять, что знают, где он живет и предлагают подыскать участок на кладбище. «Довольно стандартный набор угроз: убьем, изобьем, готовься, встречай, это твой последний день жизни», — рассказал Левиев. Он отрицает свою связь с проектом «Сканер».