Участник акции за честные выборы в Москве Кирилл Жуков отказался признать вину в насилии в отношении полицейского и в участии в массовых беспорядках. Об этом сообщил глава Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. Жукова задержали на 48 часов, завтра должно пройти заседание об избрании меры пресечения.

Тем временем, по делу о массовых беспорядках на акции 27 июля следователи пришли с обыском к Алексею Миняйло, волонтёру штаба незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любови Соболь. Юрист Валентин Карелин, опубликовавший в социальных сетях постановление об обыске, уточнил, что Миняйло находится в статусе свидетеля. Его увезли в Бутырский следственный отдел.