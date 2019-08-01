Преподаватели и ученые написали открытое письмо в поддержку Галяминой и других кандидатов в  депутаты в Мосгордуму

Преподаватели и ученые написали открытое письмо в поддержку Юлии Галяминой и других незарегистрированных кандидатов в депутаты в Мосгордуму. Об этом пишет сайт МБХ-медиа. Подписавшие обращение подчеркивают, что возмущены неправомерным отказом в регистрации. Они отмечают, что подписи, собранные, в частности, в поддержку Галяминой, были признаны недействительными без объяснения причин.

Авторы требуют пересмотреть решения об отказах.