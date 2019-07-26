В ночь на 1 августа следователи пришли с обыском к волонтёру штаба незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Соболь

В ночь на 1 августа следователи пришли с обыском к Алексею Миняйло, волонтёру штаба незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любови Соболь. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» представитель Миняйло Валентин Карелин.

«Сегодня около 4-х часов утра к нему на дом нагрянули с обыском. Есть постановление о производстве обыска без санкции суда, санкцию они задним числом будут получать. Теоретически они на это право имеют, но в постановлении, конечно, не обосновали, какие такие неотложные меры требовали проводить это посреди ночи. Примерно с половины седьмого утра он находится в Бутырском межрайонном следственном отделе. Пока он в статусе свидетеля, но судя по постановлению об обыске, его точно будут делать подозреваемым», — сказал он.

В.Карелин добавил, что волонтер не дает показаний из-за своего физического состояния.

«Он ссылается на 51 статью конституции, мотивируя это тем, что он уже две недели голодает в поддержку кандидата в Мосгордуму Любови Соболь, у него измождение, ему и думается-то сейчас с трудом, его взяли посреди ночи – это стресс, поэтому вполне извинительно, что он не готов в таком состоянии давать показания», — сказал он.

Накануне обыски по уголовному делу о массовых беспорядках прошли у нескольких участников несогласованной акции 27 июля. Первому из задержанных, Кириллу Жукову, предъявлено обвинение в участии в массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителя власти.