Сегодня пройдут ответные матчи второго квалификационного раунда Лиги Европы

Тульскому Арсеналу предстоит непростой поединок в Баку против местного Нефтчи.



Первый еврокубковый матч в истории тульского клуба в городе превратили в праздник. Трибуны были забиты под завязку. Вот только сами футболисты Арсенала с давлением, прежде всего психологическим, не справились. Не только не забив в ворота азербайджанского клуба, но и пропустив совершенно необязательный мяч.

Сегодня в Баку также ожидается аншлаг. Вот только переполненные трибуны будут давлеть уже над хозяевами. В руководстве Нефтчи обещают, что дома команда не будет отсиживаться в обороне. И это – бесспорный шанс для туляков. Арсенал любит и умеет проводить контратаки. Да и излюбленные стандарты должны наконец принести результат.

Матч второго отборочного раунда Лиги Европы между Нефтчи и Арсеналом начнется в 20 часов. Трансляция на канале Матч ТВ.