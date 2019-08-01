Президент Владимир Путин одобрил многомиллиардные налоговые льготы не только для «Роснефти», но и для «Газпром нефти»

Высвободившиеся деньги, как поясняют в компаниях, они собираются вложить в разработку Приобского месторождения.

135 миллиардов рублей налогового вычета на ближайшие десять лет просит предоставить «Газпром нефть». «Роснефть» хочет получить налоговые льготы на 460 миллиардов за тот же срок. По данным газеты «Коммерсант», Владимир Путин согласился предоставить им такие преференции. При этом ранее, как отмечает издание, всерьез обсуждались льготы только для «Роснефти». Между тем, госкорпорации обещают вложить освободившиеся средства в бурение на Приобском месторождении, чтобы остановить резкое падение добычи. Запасы месторождений относятся к трудноизвлекаемым, «Газпром нефть» разрабатывает южную часть, «Роснефть» — северную. Категорически против предоставления налогового вычета выступал Минфин, поскольку это приведет к тому, что бюджет лишиться 600 миллиардов рублей. Министерство даже добилось введения моратория на подобные льготы, но именно для Приобского месторождения было сделано исключение.

Два года назад «Роснефть» уже добилась налогового вычета на 35 миллиардов рублей в год для разработки другого труднодоступного месторождения. Другим нефтекомпаниям на подобные просьбы получили отказ.