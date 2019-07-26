Волонтёра штаба Любови Соболь Алексея Миняйло увезли в Следственный комитет на допрос. Он отказался отвечать на вопросы, в том числе, из-за плохого самочувствия, сказал «Эху» представитель Миняйло Валентин Карелин.

Карелин добавил, что пока Миняйло проходит по делу о массовых беспорядках на акции 27 июля, как свидетель, но в документах указано, что он может быть причастен к совершению преступления.

Сегодня рано утром у Миняйло, волонтёра избирательного штаба незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любови Соболь, прошёл обыск.