МВД в ближайшее время собирается закупить бланки для биометрических загранпаспортов почти на 6 миллиардов рублей. Об этом свидетельствует заявка, размещённая на сайте госзакупок. Всего планируется приобрести более 3,5 миллионов бланков. Агентство ТАСС пишет, что контракт уже заключён. Его выполнит один поставщик, название компании не уточняется. Однако известно, что стоимость бланков по сравнению с предыдущими закупками выросла.