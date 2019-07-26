Кирилл Жуков отказался признать вину в насилии в отношении полицейского и в участии в беспорядках

Участник акции за честные выборы в Москве Кирилл Жуков отказался признать вину в насилии в отношении полицейского и в участии в массовых беспорядках. Об этом сообщил глава Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. Жукова задержали на 48 часов, завтра должно пройти заседание об избрании меры пресечения.

Защита первого фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля Кирилла Жукова будет добиваться прекращения дела за отсутствием состава преступления. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Жукова Светлана Байтурина.

«Мы будем добиваться, чтобы дело было прекращено, так как состава преступления мы не видим. Завтра будет судебное заседание по избранию меры пресечения», — сказала она.

Адвокат добавила, что К.Жуков не признает предъявленных обвинений.

«Он признает, что участвовал в митинге, а применения насилия в отношении представителя власти и участия в массовых беспорядках он не признает. По 318 статье обвинение выдвинуто в связи с видео, которое гуляет в сетях, что он рукой совершил какое-то действие, вроде как направленное в сторону сотрудника Росгвардии. По 212 статье очень общая формулировка, что принимал участие в массовых беспорядках, но конкретно его действия не указаны», — сказал С.Байтурина.

Тем временем, по делу о массовых беспорядках на акции 27 июля следователи пришли с обыском к Алексею Миняйло, волонтёру штаба незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любови Соболь. Юрист Валентин Карелин, опубликовавший в социальных сетях постановление об обыске, уточнил, что Миняйло находится в статусе свидетеля. Его увезли в Бутырский следственный отдел.