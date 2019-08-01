В православных храмах начали читать молитвы о прекращении пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке, Об этом сообщает агентство РИА «Новости» со ссылкой на Кузбасскую митрополию. Накануне стало известно, что шаманы коренных народов России тоже решили подключиться к борьбе с пожарами. Они начали проводить обряды по вызову дождя, рассказал агентству Интерфакс представитель коренных народов Ханты-Мансийского округа Тимофей Молданов. Ранее на своей странице в Фейсбуке он разместил обращение ко всем шаманам: «Проявите государственное мышление, защитите наши леса, нашу воду, наше здоровье».