Сегодня станет известно, сможет ли чемпион НБА Мозгов сыграть за сборную России на чемпионате мира по баскетболу

Сегодня станет известно, сможет ли чемпион НБА Тимофей Мозгов сыграть за сборную России на чемпионате мира по баскетболу в Китае.

Тимофей Мозгов пропустил сезон из-за травмы и команда Орландо Мэджик поспешила от него избавиться. Накануне Тимофей подписал контракт с клубом Химки, где он стал большим игроком и откуда уехал в Америку играть. Вопрос со сборной России пока остается открытым. Окончательного «нет» Мозгов не сказал, оговорившись, что в таком состоянии толку от него в команде нет. Сегодня состоится консилиум врачей, которые и вынесут приговор. Может ли он быть оправдательным сказать сложно. Еще играя за Кливленд Тимофей перенес операцию на колене, затем было еще несколько рецидивов, многомесячное лечение и реабилитация. Каков итог процедур и должны сказать врачи. Тренерский штаб ждет Тимофея и пока сохраняет для него место в составе.

В ближайших матчах команды на московском турнире с участие Ирана и Иордании Мозгов совершенно точно не сыграет.