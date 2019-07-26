«Голос»: Издания админокругов Москвы начали рекламировать провластных кандидатов за полгода до избирательной кампании

Издания административных округов Москвы начали рекламировать провластных кандидатов в Мосгордуму за полгода до старта избирательной кампании. Об этом говорится в докладе движения «Голос», на который сегодня обратила внимание газета «Ведомости». Это распространённая практика по всей стране, отметил в интервью «Эху» сопредседатель «Голоса» Андрей Бузин.

Бузин добавил, что эти издания занимаются повышением узнаваемости провластных кандидатов и формированием их положительных образов.