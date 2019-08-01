Задержанный по уголовному делу о беспорядках в Москве участник акции «За честные выборы» Кирилл Жуков не признал вину

Задержанный по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве участник акции «За честные выборы» Кирилл Жуков не признал вину. Басманный суд как ожидается завтра изберёт ему меру пресечения.

Вину ни в насилии к сотруднику ОМОНа, ни в массовых беспорядках Кирилл Жуков не признал, сообщил глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. Жуков первый обвиняемый по уголовному делу о массовых беспорядках в центре столицы в прошлую субботу. При этом пока не ясно в чём именно обвиняют участника несогласованной со столичными властями акции за честные выборы в Мосгордуму, она закончилась задержаниями более тысячи человек. Защита Жукова полагает, что в основу уголовного дела легло видео, на котором он попытался схватить в Брюсовом переулке, неподалеку от мэрии, омоновца за шлем. Обвинение не содержит конкретики, есть очень общая формулировка о том, что в Москве были массовые беспорядки и он в них участвовал, сказала адвокат Жукова Светлана Байтурина Интерфаксу. Мужчину задержали на 48 часов. Следователь завтра попросит суд о мере пресечения — что это будет домашний арест или заключение в СИЗО — защита обвиняемого не знает. Ранее Жуков был оштрафован на 10 тысяч рублей за субботнюю акцию.

По данным интернет-издания Проект фигурантами уголовного дела о массовых беспорядках могут стать шесть человек. Эти люди как считает следствие кидали бутылки и камни, а также распыляли газ и направляли движение толпы. Уголовные дела против независимых кандидатов в Мосгордуму возбуждать не будут, рассказали Проекту источники, близкие к столичным властям и силовым структурам.