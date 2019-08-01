Финляндия ужесточает требования для россиян, запрашивающих Шенгенскую визу

Об этом сообщает Министерство иностранных дел страны. Изменения вступят в силу с 1 сентября. В финском МИДе говорят, что собираются привести визовую политику в отношении России в соответствии с требованиями ЕС.

От туристов, в частности, будут требовать описание плана поездки и подтверждение финансовой состоятельности. В этом месяце обновлённые требования будут опубликованы на сайтах финских визовых центров, отмечается в сообщении МИДа.