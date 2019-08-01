Премьер Дмитрий Медведев назвал возможной причиной пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке поджоги

Глава правительства считает, что целью могла быть попытка скрыть незаконную заготовку древесины. Генпрокуратура, Следственный комитет и МВД должны будут провести проверку и отчитаться до 1 ноября.

Между тем, зам.начальника Центра «Антистихия» МЧС Сергей Абанин сказал, что площадь пожаров увеличилась из-за длительной сухой погоды, из-за того, что большинство очагов не тушили и власти не приняли достаточных мер.