Сразу два известных футболиста дебютируют в ближайшее время в российской Премьер Лиге

Чемпион мира в составе сборной Германии Андре Шюррле уже присоединился к Спартаку. Атакующий полузащитник перешел в столичную команду на правах аренды из дортмундской «Боруссии». Соглашение с 28-летним футболистом рассчитано до конца нынешнего сезона с возможностью выкупа трансфера игрока.

Отмечу, что «Спартак» на своём канале в YouTube уже представил новичка. В ролике показано прибытие Шюррле на «Открытие Арену», а также ключевые голы футболиста, среди которых два мяча в ворота ЦСКА.

Зенит контракт с бразильцем Малкомом из Барселоны еще не подписал. Но это, как считают в СМИ, дело нескольких дней. Уже завтра 22-х летний вингер пройдет в Санкт Петербурге медобследование.

Ранее сообщалось, что Малком подпишет с Зенитом контракт сроком на 5 лет. Сумма трансфера бразильца составит € 40 млн.