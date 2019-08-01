Доверие россиян к федеральным телеканалам снизилось на четверть за последние 10 лет

Это выяснилось в ходе опроса «Левада-центра». Больше всего зрители верят телеведущим Владимиру Соловьёву и Андрею Малахову.

Телевидение остаётся основным источником информации для россиян, но его аудитория снижается. Если 10 лет назад федеральные каналы смотрели 94 процента жителей страны, то теперь немногим больше 70. Доверяют им только 54 процента, тогда как раньше почти 80, выяснилось в ходе опроса «Левада-центра». Молодёжь реже всего стремится к телевизору. Предпочитая узнавать новости из социальных сетей и интернет-ресурсов, треть опрошенных получают информацию из независимых СМИ. Набирают популярность видеоблогов и тех, кто их ведёт. «Левада-центр» также выяснил у россиян кому из журналистов они доверяют больше всего. По сравнению с прошлым годом ситуация не изменилась. Самыми авторитетными жители страны назвали ведущих Владимира Соловьёва и Андрея Малахова. Третье место делят сразу несколько журналистов: Андрей Норкин, Владимир Познер и Ольга Скабеева. Кто в телевизоре – тот и пользуется доверием, объясняют итоги опроса социологи. Политологи, опрошенные РБК, считают, что из этого ряда выбивается только Познер. Поскольку ему доверяют не только как журналисту, но и личности с яркой и богатой биографией.

Телеграм-каналы по данным «Левада-центра» являются регулярным источником новостей только для одного процента жителей страны.