Генпрокуратура и Следственный комитет проверят случаи намеренных лесных поджогов в Сибири и на Дальнем Востоке

С просьбой о проверке к надзорным ведомствам обратился премьер-министр Дмитрий Медведев. Он поручил ее провести до 1 ноября, передает агентство «Интерфакс». По версии премьера, пожары могли быть устроены с целью скрыть незаконную заготовку древесины. Кроме того, глава правительства поручил подготовить предложения по улучшения ситуации с охраной леса, а также восстановить все пострадавшие от стихии объекты до середины октября. По словам Медведева, зиму жители Забайкалья должны встретить «в нормальных условиях». Пожары сейчас бушуют в нескольких регионах: в частности, в Якутии и Красноярском крае их общая площадь составляет более 2 млн га. В Иркутской области, в свою очередь, горит около 700 тысяч га леса. В четырех субъектах введен режим чрезвычайной ситуации.

В Минобороны, тем временем, заявляют, что из Красноярска на тушение пожаров вылетели первые самолеты военно-транспортной авиации Ил-76.