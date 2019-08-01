Дмитрий Медведев поручил проверить версию об умышленных поджогах лесов в Сибири и Дальнем Востоке. Премьер-министр обратился к представителям Генпрокуратуры, Следственного комитета и МВД. Пожары могли быть устроены с целью скрыть незаконную заготовку древесины, считает Медведев. В числе прочего премьер поручил усилить борьбу с пожарами.

Медведев добавил, что необходимо организовать информационные кампании, чтобы, цитирую: «людям было понятно, что и как происходит».