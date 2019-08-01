Левада Центр: Доверие россиян к телевидению снизилось на 25 процентов за последние 10 лет

Это показало исследование Левада Центра. По его данным, россияне стали реже смотреть телевизор. 10 лет назад информацию таким образом получали 94 процента жителей страны, сейчас 72. Доверие за этот период снизилось с почти 80 процентов до менее чем 55. Однако телевидение по-прежнему остаётся самым популярным источником информации. Самыми авторитетными журналистами, согласно другому опросу Левада Центра, россияне считают Владимира Соловьёва, Андрея Малахова и Андрея Норкина.

После телевидения наиболее популярными источниками информации стали социальные сети и интернет. Каждый пятый узнаёт новости от родных и друзей, 12 и 15 процентов соответственно – из газет и по радио.