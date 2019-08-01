Обыски у волонтёра Любови Соболь Алексея Миняйло прошли, как у свидетеля по делу о беспорядках на акции 27 июля

Обыски у волонтёра штаба Любови Соболь Алексея Миняйло прошли, как у свидетеля по делу о массовых беспорядках на акции 27 июля. Это следует из постановления, опубликованного юристом Валентином Карелиным. О том, что у волонтёра штаба незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любови Соболь проходят обыски, стало известно сегодня утром. По словам Карелина, сейчас Миняйло увезли в Бутырский следственный отдел.