Руководство РПЛ, по некоторым данным, отказалось переносить дерби между Спартаком и Динамо, назначенное на 3 августа

Руководство Российской Премьер-лиги, по некоторым данным, отказалось переносить футбольное дерби между Спартаком и Динамо, назначенное на 3 августа.

С требованием об отложении игры к РПЛ обращалось министерство внутренних дел. Причина – несогласованная акция с требованием допуска независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму, которая в эту субботу может пройти в центре столицы. Однако представители РПЛ, а также столичных «Спартака» и «Динамо» заняли консолидированную позицию, утверждает источник интернет-издания РБК. По его словам, у силового ведомства не было реальных механизмов повлиять на ситуацию и добиться переноса столичного дерби. Другой собеседник издания рассказал, что просьба МВД была связана с желанием «перестраховаться» в случае обострения ситуации в ходе несогласованной акции 3 августа. Согласно же регламенту РПЛ, футбольные матчи могут переноситься не позднее, чем за 10 дней до их проведения. При этом исключение составляет ряд форс-мажорных обстоятельств. Среди них – природные стихии, военные действия, национальные и отраслевые забастовки и ряд других условий. Иначе говоря, те события, действие которых нельзя было предупредить иди предотвратить, говорится в регламенте.

Матч 4-го тура между «Спартаком» и «Динамо» начнется в субботу на «Открытии Арене» в 19:00.