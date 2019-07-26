Кирилл Жуков, которому предъявили обвинение по делу о беспорядках на акции в Москве, отказался признать вину

Кирилл Жуков, которому предъявили обвинение по делу о массовых беспорядках на акции за честные выборы в Москве, отказался признать вину. Об этом сообщил руководитель правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. Жуков задержан, сегодня суд должен избрать меру пресечения. Также сегодня утром стало известно об обысках у Алексея Миняйло, волонтёра штаба незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любови Соболь. Сам Миняйло связывает это с уголовным делом о массовых беспорядках на акции 27 июля.

Цель возбуждения уголовного дела о массовых беспорядках – это запугивание людей, которые выходят на улицы. Такое мнение в интервью «Эху» высказал главный редактор сайта «Медиазона» Сергей Смирнов. Он провёл параллель с «болотным делом».

Смирнов подчеркнул, что никаких признаков массовых беспорядков на акции 27 июля не было.