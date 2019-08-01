Крупный пожар в центре Москвы
Крупный пожар в центре Москвы. На улице Доброслободская горит жилой дом, площадь пожара достигла 300 квадратных метров. Идёт густой чёрный дым, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
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Крупный пожар в центре Москвы. На улице Доброслободская горит жилой дом, площадь пожара достигла 300 квадратных метров. Идёт густой чёрный дым, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.