Премьер Дмитрий Медведев пообещал наладить контроль за содержанием вредных веществ в воздухе в регионах, страдающих от лесных пожаров. Соответствующее заявление глава правительства сделал на совещании в Чите. Сейчас высоких рисков для здоровья в зонах лесных пожаров в Сибири нет, уверяет глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Попова добавила, что есть раздражающий фактор запаха и присутствие в воздухе мелкодисперсной пыли.