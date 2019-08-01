«Ведомости»: Основным владельцем мусорного полигона «Ядрово» стал племянник директора ФСБ

Основным владельцем мусорного полигона «Ядрово» стал племянник директора ФСБ. Во всяком случае, так утверждает газета «Ведомости» со ссылкой на источники. Согласно этим данным, владельцем 75 процентов Волоколамского мусорного полигона стала компания «Весна», на 51 процент принадлежащая Дмитрию Бортникову. Подтвердить данные о его родственных связях с директором ФСБ Александром Бортниковым изданию пока не удалось.