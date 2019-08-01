Российская Премьер-лига отказалась переносить субботний матч Спартак – Динамо из-за акции за свободные выборы в Москве. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров. Ранее агентству ТАСС стало известно, что руководитель столичного Главка МВД Олег Баранов попросил руководство Премьер-лиги выбрать для матча другой день. Источник РБК отмечает, что у ведомства не было реальных механизмов для того, чтобы повлиять на ситуацию. Представители РПЛ и двух московских клубов заняли консолидированную позицию. Запланированный матч должен состояться в субботу в 7 вечера на стадионе «Открытие – Арена».

Что же касается субботних акций, несколько муниципальных депутатов Москвы подали заявки на проведение на протяжении 3 часов пикетов на Бульварном кольце.