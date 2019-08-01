Соловьёв, Малахов и Норкин возглавили топ 10 журналистов, вызывающих наибольшее доверие у россиян

Владимир Соловьёв, Андрей Малахов и Андрей Норкин возглавили топ 10 журналистов, вызывающих наибольшее доверие у россиян. Это показал опрос Левада Центра. В первой пятёрке также Владимир Познер и Ольга Скабеева.

Как отмечает РБК, за последний год этот список почти не изменился. Как сказал зам.директора левада Центра Денис Волков, телевидение остаётся основным источником информации, а кто в телевизоре, от и пользуется доверием. В то же время в исследовании Левада Центра говорится, что четверть россиян потеряли доверие к телевидению за последние 10 лет.