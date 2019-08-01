Премьер Дмитрий Медведев попросил прокуратуру, СК и МВД изучить версию о намеренном создании лесных пожаров в Сибири

Премьер Дмитрий Медведев попросил Генпрокуратуру, Следственный комитет и МВД изучить версию о намеренном создании лесных пожаров в Сибири. Это может оказаться способом сокрытия незаконной заготовки древесины, полагает глава правительства. Проверку ведомства должны провести до 1 ноября, а до 20 августа, по словам Медведева, чиновниками должны быть подготовлены предложения о том, как эффективнее бороться с лесными пожарами.