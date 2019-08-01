В Москве Следственный комитет проводит обыски у Алексея Миняйло — волонтёра штаба незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любови Соболь. Сам Миняйло рассказал проекту «ОВД-инфо», что в квартире, где проходит обыск, не проживает, но находился там, когда пришли силовики. Он также добавил, что по его сведениям, обыски связаны с уголовным делом по статье о массовых беспорядках.

Накануне стало известно о первом фигуранте этого дела. Это Кирилл Жуков, ему предъявили обвинение. По данным руководителя Международной правозащитной группы «Агора» Павла Чикова, Жукова допросили, он задержан.