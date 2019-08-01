ЦИК рассмотрит первую жалобу на отказ в регистрации на выборы в Мосгордуму

Всего в Центризбирком было подано девять заявлений от тех, кого не стала регистрировать столичная избирательная комиссия.

Рабочая группа Центризбиркома сегодня рассмотрит две из девяти жалоб – от незарегистрированных кандидатов Юлии Серебрянской и Константина Лисицы. Об этом накануне рассказала глава ЦИК Элла Памфилова, передает «Интерфакс».

Остальные заявления, в том числе от Дмитрия Гудкова, Ивана Жданова и Любови Соболь, планируется рассмотреть позднее. Комментируя претензии кандидатов, Памфилова подчеркнула, что ЦИК действовал бы более оперативно, если бы речь шла о федеральной кампании.

Между тем, в Москве на протяжении уже двух недель продолжаются акции протеста с требованием зарегистрировать независимых кандидатов. Оппозиционеры настаивают, что им было отказано незаконно, и обвиняют Мосгоризбирком в намеренных подтасовках.

Последняя из акций прошла в центре столицы в субботу, в результате были задержаны больше 1300 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках.

Значительная часть независимых кандидатов сейчас находится под арестом – их обвинили в нарушении правил проведения митингов.