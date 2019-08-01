В Сенате США проголосовали за санкции против «Северного потока-2»

Ограничения одобрил комитет по международным делам. Законопроект подготовили представители обеих партий. Он предполагает запрет на въезд в США и заморозку активов любых лиц лиц и компаний, которые продают или сдают в аренду морские суда для строительства газопровода из России в Германию по дну Балтийского моря.

Впереди голосования всем составом обеих палат Конгресса. После утверждения документ поступит на подпись президенту Дональду Трампу.