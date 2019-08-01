Субботний матч «Спартака» и «Динамо» в Москве отказались переносить из-за протестной акции

По информации источника РБК, клубы и Российская премьер-лига заняли консолидированную позицию. Перенести встречу попросил начальник московской полиции Олег Баранов из-за нехватки полицейских в связи с намеченными протестами. По словам источника ТАСС, полиции придется задействовать сотрудников из других регионов.

На 3 августа был запланирован митинг с требованием свободных выборов. Но одного из организаторов Михаила Светова из Либертарианской партии задержали после провалившихся переговоров в мэрии, а потом арестовали на 30 суток за участие в протестах на Трубной площади. Накануне муниципальные депутаты подали заявки на 12 пикетов на Бульварном кольце.