Виталий Мутко, возглавляющий комиссию по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области, отправляется в регион

Там вторая волна паводка привела к ухудшению ситуации. Поездка продлится несколько дней. Зампредправительства проверит систему информирования жителей, работу оценочных комиссий и то, насколько четко определяются границы зон подтопления, в которых запрещено строительство домов, сообщила пресс-служба вице-премьера. Мутко также намерен посмотреть, как идут аварийно-восстановительные работы на пострадавших территориях.

В частности, его интересуют жилые дома и социальная инфраструктура, прежде всего, школы. Отдельное внимание вице-премьер уделит вопросам предоставления выплат пострадавшим. По его словам, на сегодняшний день все, кто имеет на них право, должны были их получить.

Реки в Иркутской области начали выходить из берегов в конце июня. Жертвами наводнения стали 25 человек, семеро пропали без вести. Почти 11 тысяч домов в 109 населенных пунктах оказались подтоплены. Повреждены дороги, мосты и коммуникации. Не успели ликвидировать последствия того удара стихии, как пришла новая волна, затронувшая уже несколько десятков населенных пунктов. По последним данным МЧС, паводковая обстановка в регионе ухудшается.