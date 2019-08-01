Z Архив новостей новости
5 1 6 63
07:05, 01 августа 2019

Виталий Мутко, возглавляющий комиссию по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области, отправляется в регион

Там вторая волна паводка привела к ухудшению ситуации. Поездка продлится несколько дней. Зампредправительства проверит систему информирования жителей, работу оценочных комиссий и то, насколько четко определяются границы зон подтопления, в которых запрещено строительство домов, сообщила пресс-служба вице-премьера. Мутко также намерен посмотреть, как идут аварийно-восстановительные работы на пострадавших территориях.

В частности, его интересуют жилые дома и социальная инфраструктура, прежде всего, школы. Отдельное внимание вице-премьер уделит вопросам предоставления выплат пострадавшим. По его словам, на сегодняшний день все, кто имеет на них право, должны были их получить.

Реки в Иркутской области начали выходить из берегов в конце июня. Жертвами наводнения стали 25 человек, семеро пропали без вести. Почти 11 тысяч домов в 109 населенных пунктах оказались подтоплены. Повреждены дороги, мосты и коммуникации. Не успели ликвидировать последствия того удара стихии, как пришла новая волна, затронувшая уже несколько десятков населенных пунктов. По последним данным МЧС, паводковая обстановка в регионе ухудшается.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

«Ваш любимый рассказ Шукшина?». Я бы назвал рассказ «Рассказ». Я очень люблю и «Мой зять украл машину дров», и я очень люблю «Мастера», и, уж конечно, мне страшно нравится «Хозяин бани и огорода», но вот «Рассказ» я люблю больше всего

5 643 6 29139 26.07
#слушать 01:46:03 8читать ;смотреть $скачать 24.3 МБ
Kобщество, культура, литература, видео, передачи
Блоги

Дмитрий Быков писатель, поэт, журналист

Владимир Высоцкий — кумир страны, которая его уничтожила Россия будет усложняться — и все лучше понимать Высоцкого, который поставил ей и себе ряд точнейших диагнозо­в. Но ужас в том, что способность ее к выздоровлению не гарантирована…

5 260 6 33070 25.07
Kвысоцкий, рф, память, история, мнения
Блоги

Кирилл Рогов политический обозреватель

Поворот сюжета (суммируем детали) Кремль опасается, что кампания московской оппозиции создаст эффект домино в регионах. И запуск «сценария 2024» будет подорван на старте…

5 92 6 50664 25.07
Kвласть, политика, выборы, кремль, оппозиция, акции, аресты, мнения
Блоги

Дмитрий Гудков политик

Выборы кончились Следователь Рысмухаметов всерьез спрашивал меня об этом и говорил, что пришел «наставить на путь истинный». Истинный путь в его России не имеет отношения к закону…

5 206 6 103042 25.07
Kполитика, выборы, мосгордума, обыски, аресты, власть, оппозиция, мнения
Блоги

Аркадий Бабченко журналист

Становление Империи Мне сейчас хочется встать перед Еленой на колени. За её мужество. За то, что она не сломалась. За то, что не боялась сопротивляться до самого конца. Но я бы предпочел, чтобы Елена была сейчас за границей. Живая…

5 91 6 26429 25.07
Kрф, преступления, общество, политика, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Они обречены на провал! В последнее время предпринимаются отчаянные попытки исказить историю Великой Отечественной войны, принизить роль России в разгроме гитлеровской Германии, освобождении Европы от фашизма…

5 241 6 29451 28.07
Kвойна, история, память, события
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Порядок в городе будет обеспечен в соответствии с законом Любые правовые вопросы решаются в установленном порядке. Попытки ультиматумов, организации беспорядков ни к чему хорошему не приведут…

5 326 6 40933 27.07
Kсобянин, общество, акции, мнения
Блоги

Константин Сонин профессор Чикагского университета и НИУ ВШЭ

Что дальше Истерическая, безответственная реакция на протесты 2011-12 годов уже привела к семи таким годам — экономической стагнации, общественной энергии, направленной на борьбу с несправедливостью и воровством…

5 87 6 39219 25.07
Kполитика, власть, выборы, москва, общество, оппозиция, аресты, протесты, мнения
Блоги

+ Владимир Путин совершил погружение на батискафе Владимир Путин совершил погружение на батискафе Президент России осмотрел подлодку, погибшую в годы Великой Отечественной войны…

5 451 6 58555 27.07
8читать ;смотреть
Kпутин, видео, события
Блоги

МВД Австрии объявило в международный розыск россиянина Игоря Зайцева по подозрению в шпионаже В ведомстве заявили, что он работал на российское ГРУ и передавал секретные сведения в ущерб стране…

5 47 6 10389 25.07
Kшпионаж, австрия, события
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

#Сибирьзадыхается Не уверена, что 6000 пышущих энергией человек, вышедших вчера в центр Москвы, смогли бы, собравшись в отряды добровольцев, справиться с катастрофой, вызванной изменениями климата на нашей планете…

5 225 6 32164 28.07
Kэкология, пожары, политика, мнения
Блоги

«Участие в мероприятии влечёт установленную законодательством РФ ответственность» Прокуратура города Москвы предупреждает об ответственности за участие в несанкционированных массовых публичных мероприятиях…

5 38 6 5575 26.07
Kпрокуратура, акции, митинги, законы, политика, события
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Легко, шумно, а главное — попадание во все западные СМИ Оно и понятно. Ведь что такое согласованная акция? Это организация, подготовка спикеров, копирайтинг речей и необходимость выдвижения внятной повестки и программы. Скучно и долго…

5 83 6 12160 30.07
Kмосква, митинги, общество, мнения
Блоги

Алексей Дурново журналист радиостанции «Эхо Москвы»

Массовая пропаганда Верить в «американских агентов», которые организуют беспорядки в цветущей и пахнущей России, просто приятнее, чем верить в то, что в стране нет свободных выборов и свободных судов…

5 46 6 6846 31.07
Kобщество, история, власть, пропаганда, политика, мнения
Блоги

+ «Я хотел бы сказать спасибо полицейским и сотрудниками Росгвардии» «Я хотел бы сказать спасибо полицейским и сотрудниками Росгвардии» Они просто вынудили полицию применить силу, что в данной ситуации было совершенно адекватно…

5 479 6 71216 30.07
8читать ;смотреть
Kмитинги, собянин, политика, власть, мнения
Блоги

Леонид Гозман политик

Ночь длинных ножей — что дальше? Если считать, что мы сейчас, допустим, в 1905, то вопрос в том, сколько в нынешних условиях отделяет нас от 1917?..

5 336 6 137024 25.07
Kвласть, политика, выборы, оппозиция, аресты, обыски, общество, акции, мнения

Популярное за неделю

Новости

В Хабаровске направили в суд дело против 80-летней пенсионерки, которую обвиняют в трех убийствах Жертвами стали соседи, в том числе 8-летняя девочка

5 0 6 1227
Интервью Код доступа

Юлия Латынина гость: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Рецепт власти этой понятен: Выборов в России быть не должно ни при каких обстоятельствах…

5 112 6 117905 27.07
#слушать 50:58 8читать ;смотреть $скачать 11.7 МБ
Kобщество, акции, протесты, политика
Голосование
5 61 6 9974 30.07
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Плохие новости для Собянина и Путина Они не поняли, что люди вышли на улицы не по призыву лидеров и не ради них — они вышли ради себя. И выйдут снова и снова. И не только в Москве…

5 164 6 414616 28.07
Kобщество, акции, протесты, мнения
Блоги

Андрей Макаревич музыкант

+ Скажи, для чего тебе чёрная маска… Скажи, для чего тебе чёрная маска… Становится стыдно, и больно, и жалко
Лупить безоружных резиновой палкой,
А после в присутственном зданье
На них же давать показанья…

5 335 6 184276 30.07
8читать ;смотреть
Kпесни, музыка, политика, омон, власть, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7980144
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4137799

Сегодня в эфире